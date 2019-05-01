TEKİRDAĞ’DA 25 YERİNDEN BIÇAKLANAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Tekirdağ'da, apartmanın girişinde oturan Naciye Saygın, uğradığı saldırı sonucu 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da, apartmanın girişinde oturan Naciye Saygın, uğradığı saldırı sonucu 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada....
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