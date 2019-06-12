TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NDAN SOYLU’YA: HADİ ORADAN BE BUNLARI SEN YAPMADIN MI?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Bana pasaportumu müracaat ettiğim anda vermediler. İki tane korumayı anında aldılar. Şimdi İçişleri Bakanı çıkmış konuşuyor. Hadi oradan be bunları sen yapmadın mı?“ dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaport yenileme talebinin geri çevrildiği yönündeki açıklamasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert çıktı. Karamollaoğlu, gündeme ilişkin olarak haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bana pasaportumu müracaat ettiğim anda vermediler. İki tane korumayı anında aldılar....
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