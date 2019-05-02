TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NDAN TRT MESAJI: KOVBOYLARA BİZDEN FAZLA YER VERDİLER
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TRT'nin kuruluş yıldönümü ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karamollaoğlu, “Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verildi.“ dedi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, TRT'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin yayımladığı tebrik mesajında “Kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum“ ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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