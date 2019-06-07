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TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN: AÇLIK GREVİ ÖLÜMLERİ HEM AİLELERE HEM BANA BÜYÜK ZARAR VERDİ


Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi
Tarih : 07 Haziran 2019, 13:50
Puan Ver : Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık Grevi Ölümleri Hem Ailelere Hem Bana Büyük Zarar Verdi(9/10)5

İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan, açlık grevi yapanlara bir mesaj gönderdi. Öcalan “Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil....

















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