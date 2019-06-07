TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN: AÇLIK GREVİ ÖLÜMLERİ HEM AİLELERE HEM BANA BÜYÜK ZARAR VERDİ
İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan, açlık grevi yapanlara bir mesaj gönderdi. Öcalan “Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil....
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