Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: haberinburada. ....