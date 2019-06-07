Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti. Görüntülenen şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Kaynak: haberinburada....