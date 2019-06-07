Ters Laleleri Koparıp Götüren 3 Kişiye 180 Bin Tl Para Cezası Kesildi
Rus Oyuncu Adayından Erol Köseye Taciz Suçlaması: Her Yerini Rahatlatırım!
Fiziğiyle Hayran Bırakan Jennifer Lopez’İ Yırtmacı Ele Verdi
Safiye Soyman Ms Hastası Oğlunu Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
Gülşen’Den İddialı Çıkış: Sahnede En Çok Ben Kazanıyorum
41 Yaşındaki Müzisyen Murat Omurtağ, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Özel Harekat Polisleri Kuyumcu Dükkanına Sis Bombası Atarak Operasyon Düzenledi!
Fetö’Den İhraç Edilen Eski Kaymakam 50 Metreden Aşağıya Yuvarlandı!
Selfie Çekmek İsteyen Erkek Çocuğu 10 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti!
Son Dakika! Kocaeli’De 5 İşçinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Paris’Te 200 Bin Euro’Luk Kuyumcu Soygunu Kamerada
Ortaköy’De Dehşeti Yaşayan Sırp Model, Sevgilisinden Kaçıp Polise Sığındı!
Karayolunda Akılalmaz Görüntü! Araç Bulamayan Vatandaş Otomobilin Üzerinde Yolculuk Yaptı
Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu’Nun Vali Yavuz’A ’İt’ Dediğini İddia Etti
Kendisini Aldatan Eşini, Kızının Gözleri Önünde Vurarak Öldürdü
Binali Yıldırım’In Tokalaşması 1 Saat 8 Dakika Sürdü
Fener Ol Kampanyasından Elde Edilen Gelir 35 Milyon Euroya Ulaştı
Binali Yıldırım: Kürdistan Mebusu Da Vardı
Yemek Sırasında Cam Masa Patladı! Aile Üyeleri Kabusu Yaşadı
Beşiktaş, Yasin Öztekin İçin Göztepe’Ye Teklifini Sundu!

Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesildi

TERS LALELERİ KOPARIP GÖTÜREN 3 KİŞİYE 180 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Tunceli'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.

Tarih : 07 Haziran 2019, 01:20
Puan Ver : Ters Laleleri Koparıp Götüren 3 Kişiye 180 Bin Tl Para Cezası Kesildi(6/10)2

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti. Görüntülenen şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Ters  Laleleri  Koparıp  Götüren  3  Kişiye  180  Bin  Tl  Para  Cezası  
Kesildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER