İriliği ve lezzetiyle Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, Salihli kirazında hasat başladı. Fiyatı 18 liraya kadar çıkan kiraz, üreticinin yüzünü güldürüyor. Kirazlar Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilecek.