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Tevfik Göksu, Ahmet Hakan’a Konuk Olan Ekrem İmamoğlu’nun Kendisi Hakkındaki Sözlerine Yanıt Verdi

TEVFİK GÖKSU, AHMET HAKAN’A KONUK OLAN EKREM İMAMOĞLU’NUN KENDİSİ HAKKINDAKİ SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programında kendisi hakkındaki sözlerine “Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir“ ifadeleriyle yanıt verdi.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 09:30
Puan Ver : Tevfik Göksu, Ahmet Hakan’A Konuk Olan Ekrem İmamoğlu’Nun Kendisi Hakkındaki Sözlerine Yanıt Verdi(8/10)4

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kendisi hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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