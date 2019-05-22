TEVFİK GÖKSU, AHMET HAKAN’A KONUK OLAN EKREM İMAMOĞLU’NUN KENDİSİ HAKKINDAKİ SÖZLERİNE YANIT VERDİ
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programında kendisi hakkındaki sözlerine “Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir“ ifadeleriyle yanıt verdi.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kendisi hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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