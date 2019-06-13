Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde bugün basında yer alan yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirdiği haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün basında yer alan yayıncı kuruluşun her ayın 21'inde yaptığı ödemeleri zarar ettiği için geciktirdiği ile ilgili haberleri resmi sitesinden yalanladı.

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