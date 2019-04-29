TFF’DEN JOSEF SURAL İÇİN AÇIKLAMA: PROFESYONEL LİG MÜSABAKALARI ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU YAPILACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını bildirdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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