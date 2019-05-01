THY Avrupa Liginde Final-Four heyecanı 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde Fenerbahçe-Anadolu Efes ile CSKA Moskova-Real Madrid arasında oynanacak.

THY Avrupa Liginde Play-Off heyecanı sona erdi ve gözler Final-Four'a çevrildi. Final-Four bu sezon 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde organize edilecek.

Kaynak: haberinburada....