THY BU AY PİLOT YETİŞTİRME İLANINA ÇIKACAK
Türk Hava Yolları kendi pilotunu yetiştirmek adına en az önlisans mezunlarının başvurabileceği ikinci pilot aday adayı ilanını bu ay yayınlamayı planlıyor.
Türk Hava Yolları (THY), 1 Ocak'tan itibaren bugüne 2 bin 78'i uçucu ekip (kabin memuru ve pilot) olmak üzere toplam 2 bin 473 personelini kadrosuna dahil etti. 173 kişiyi ise pilot yetiştirme programına aldı. İstanbul Havalimanı ile beraber filosu daha da büyüyecek olan THY pilot ihtiyacını karşılamaya hız verdi....
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