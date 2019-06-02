Türk Hava Yolları (THY), 1 Ocak'tan itibaren bugüne 2 bin 78'i uçucu ekip (kabin memuru ve pilot) olmak üzere toplam 2 bin 473 personelini kadrosuna dahil etti. 173 kişiyi ise pilot yetiştirme programına aldı. İstanbul Havalimanı ile beraber filosu daha da büyüyecek olan THY pilot ihtiyacını karşılamaya hız verdi....



































