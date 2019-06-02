THY BUGÜN YILIN REKORU İÇİN UÇUYOR
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın yolcu rekorunu kıracağını bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yılın yolcu rekorunun kırılacağı bilgisini paylaşarak, “Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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