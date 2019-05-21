Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin bu yıl istihdamda rekor kıracağını belirterek, “Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl istihdamımız 10 bini bulacak“ dedi.

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