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THY’nin Havana Seferlerine 1 Mayıs Dopingi! Biletler 20 Bin Liraya Kadar Yükseldi

THY’NİN HAVANA SEFERLERİNE 1 MAYIS DOPİNGİ! BİLETLER 20 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Küba da kutlamak isteyenler, Küba turlarına ve uçuşlarına büyük ilgi gösterdi. Bazı turlarda talepler nedeniyle kontenajanlar tükendi. Türk Hava Yollarının da doğrudan uçtuğu Havana seferlerinde de talep patlaması yaşanınca, bilet

Tarih : 26 Nisan 2019, 20:00
Puan Ver : Thy’Nin Havana Seferlerine 1 Mayıs Dopingi! Biletler 20 Bin Liraya Kadar Yükseldi(10/10)6

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaştığı için Türkiye'den Küba'ya gidişlerde artışlar yaşanıyor. 1 Mayıs'ı Havana'da kutlamak isteyen Türkler'in ilgisi nedeniyle tur şirketlerinin her yıl düzenlediği Küba turlarına bu yıl da ilgi büyük oldu. 1 Mayıs'ı kapsayan 10-13 günlük turlar 2 bin 700 ila 4 bin dolar arasında değişirken, bazı turlarda yoğun talep nedeniyle yer kalmadı....

















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