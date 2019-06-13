THY’NİN RÜYA UÇAĞININ İLK SEFERİNE ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU
THY'nin rüya uçağı olarak bilinen ilk Boeing 787-9 tipi uçağının ilk seferine çıkacağı tarih belli oldu. 8 Temmuz'da yapılacak sefer, İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya gerçekleştirilecek.
THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 Temmuz da saat 08. 35'te TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak. 1 saat 30 dakika sürecek uçuşun programına Boeing 787-9 tipi uçağın girdiğini öğrenen yolcuların ilk tarifeli uçuşta yer almak için sefere ilgi gösterdiği öğrenildi....
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