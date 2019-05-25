Oyunculuğa Ara Veren Burak Hakkı’Nın Yeni İşi Belli Oldu!
Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler
Nazım Sangare: Milli Takım Hayalimdi
Şahan Gökbakar’Dan Yeni Gönderme: Utanma Duygusu Niye Yok!
Olcay Şahan, Trabzonspor’A Veda Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uber Konusunda Son Noktayı Koydu!
Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı
Tır’Dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü Ve Yaralılar Var
Son Dakika! Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
Çukur Dizisinin Merakla Beklenen Final Bölümünün Fragmanı Yayınlandı!
Beşiktaşlı Taraftarlardan Abdullah Avcı Tepkisi
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Trabzonspor, Sezonu Rize’De 3 Puanla Kapattı
Beşiktaş, Kasımpaşa’Yı 3-2 Mağlup Etti
Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı
Şenol Güneş’E Teşekkür Plaketi Verildi
Abdullah Avcı: Öncelikle Kulübümle Görüşeceğim
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Stadın İsminin Değiştirilmeyeceğini Açıkladı
Slaven Bilic, Beşiktaş-Kasımpaşa Maçını Tribünden Takip Etti!
Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu

TIR’dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var

TIR’DAN DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda bir TIR'dan dökülen gübrenin kayganlaştırdığı yolda 6 araç birbirine girdi. Kazada TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 00:20
Puan Ver : Tır’Dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü Ve Yaralılar Var(6/10)2

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yoluna gübre dökülmesi sonucu 6 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Motosikletten düşen bir kişi TIR'ın altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı....

















Etiketler: Tır’Dan  Dökülen  Gübre  Zincirleme  Kazaya  Neden  Oldu  Ölü  Ve  Yaralılar  Var  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER