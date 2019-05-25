Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan toplantıda belediye binasında “Tunceli“ isminin kaldırılarak “Dersim“ ibaresinin yazılması kararı alınmıştı. Karara ilişkin açıklama yapan TKP,“Ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede bu görev için tek bir saati bile en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyorken tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur“ ifadelerini kullandı.

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