Tkp’Den Komünist Başkan’A ’Dersim’ Tepkisi: Gündeme Gelmesi Yersiz Olmuştur
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TKP’den Komünist Başkan’a ’Dersim’ Tepkisi: Gündeme Gelmesi Yersiz Olmuştur

TKP’DEN KOMÜNİST BAŞKAN’A ’DERSİM’ TEPKİSİ: GÜNDEME GELMESİ YERSİZ OLMUŞTUR

TKP'li Maçoğlu Başkanlığında toplanan Tunceli Belediye Meclisi'nin aldığı “Dersim“ kararına ilişkin açıklama yapan TKP, “Ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur“ ifadeleri

Tarih : 25 Mayıs 2019, 08:20
Puan Ver : Tkp’Den Komünist Başkan’A ’Dersim’ Tepkisi: Gündeme Gelmesi Yersiz Olmuştur(7/10)3

Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan toplantıda belediye binasında “Tunceli“ isminin kaldırılarak “Dersim“ ibaresinin yazılması kararı alınmıştı. Karara ilişkin açıklama yapan TKP,“Ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede bu görev için tek bir saati bile en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyorken tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur“ ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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