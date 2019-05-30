TMSF, YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ’Nİ SATIŞA ÇIKARIYOR
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'nin 1,1 milyar lira muhammen bedelle 10 Temmuz'da ihaleye çıkarılacağını açıkladı.
2016 yılı Eylül ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Eskişehir'de Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A. Ş. ye ait Yunus Emre Termik Santrali satılıyor....
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