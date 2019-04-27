Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaporta ustası olarak çalışan 29 yaşındaki ortaokul mezunu Cihan Sakin, hurda olarak topladığı araç parçalarını birleştirerek toplama parçalarla otomobil imal etti. Yaptığı aracına 'Afilli' ismini veren Cihan Sakin, mavi renkli araç ile ilgi odağı oldu. Sakin, aracı 2 bin TL'ye mal etti....



































