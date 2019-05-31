NBA finali ilk maçında Toronto Raptors evinde oynanan maçta son iki yılın şampiyonu Golden State'i 118-109 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA'deki tek Kanada takımı olan Raptors'un sahası Toronto'da oynanan ilk NBA finali, milli marşların okunmasıyla başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-21 önde kapatan Toronto, soyunma odasına giderken farkı 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında kontrolü elinde tutmayı sürdüren Toronto, son periyoda da 88-81 önde girdi....



































