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Toronto Raptors ilk maçta Golden State’i yenip, seride öne geçti

TORONTO RAPTORS İLK MAÇTA GOLDEN STATE’İ YENİP, SERİDE ÖNE GEÇTİ

NBA finali ilk maçında Toronto Raptors evinde oynanan maçta son iki yılın şampiyonu Golden State'i 118-109 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 13:00
Puan Ver : Toronto Raptors İlk Maçta Golden State’İ Yenip, Seride Öne Geçti(10/10)6

NBA'deki tek Kanada takımı olan Raptors'un sahası Toronto'da oynanan ilk NBA finali, milli marşların okunmasıyla başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-21 önde kapatan Toronto, soyunma odasına giderken farkı 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında kontrolü elinde tutmayı sürdüren Toronto, son periyoda da 88-81 önde girdi....

















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