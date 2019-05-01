Tottenham'ın sahasında Ajax'ı konuk ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final maçında ev sahibi ekibin formasını giyen Vertonghen, yürekleri ağza getirdi.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Tottenham ile Ajax karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında korkutan bir sakatlık yaşandı. Tecrübeli stoper Verthongen hava topu mücadelesinde bir anda yer kaldı....



































