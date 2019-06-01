TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE
Tottenham ile Liverpool maçı, Cumartesi 22.00'de Madrid'deki Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nda yapılacak. Peki, Tottenham – Liverpool maçı hangi kanalda? Tottenham – Liverpool maçı şifresiz mi? Tottenham ile Liverpool maçı canlı izle ve daha fazlas
Biletleri karaborsada 25 sterline satılan Tottenham – Liverpool maçı için futbol severler İspanya'nın başkentine akın etti. İki İngiliz takımının kıyasıya rekabet edeceği maç Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nda yapılacak.
Kaynak: haberinburada....
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