Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçı beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Liginde 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan ve iki İngiliz ekibin finalde karşılaşacağı maçın hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyordu. Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz yayınlanacak.

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