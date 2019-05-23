TOYOTA’DAN SONRA HONDA DA HAVA YASTIĞI ARIZASI NEDENİYLE BİNLERCE ARACINI GERİ ÇAĞIRDI
Geçtiğimiz aylarda kusurlu hava yastığı nedeniyle 1,7 milyon aracını geri çağıran Toyota'nın ardından Honda da hava yastığı arızası nedeniyle 118 bin aracını geri çağırdı.
Honda Motor, ABD`de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı servislere çağırdı.
Kaynak: haberinburada. ....
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