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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor Otobüsünden Adam Aldıracak Kişiyi Analar Doğurmadı

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU: TRABZONSPOR OTOBÜSÜNDEN ADAM ALDIRACAK KİŞİYİ ANALAR DOĞURMADI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor analizcisi özür dilemezse otobüse girer özür dilettiririm“ diyen Volkan Demirel'e sert çıktı. Ağaoğlu, “Trabzonspor kulübünün otobüsünden adam aldıracak kişiyi analar daha doğurmadı.“ dedi.

Tarih : 27 Nisan 2019, 23:30
Puan Ver : Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor Otobüsünden Adam Aldıracak Kişiyi Analar Doğurmadı(7/10)3

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Volkan Demirel, 1-1 biten Trabzonspor maçından sonra, “Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek....

















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