Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Volkan Demirel, 1-1 biten Trabzonspor maçından sonra, “Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek....



































