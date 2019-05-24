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Trabzonspor, Sezonu Rize’de 3 Puanla Kapattı

TRABZONSPOR, SEZONU RİZE’DE 3 PUANLA KAPATTI

Süper Ligde 34. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 23:30
Puan Ver : Trabzonspor, Sezonu Rize’De 3 Puanla Kapattı(5/10)1

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Çaykur Rizespor'un gollerini 16. dakiakda Boldrin ve 65. dakikada Vedat Muriqi atarken, konuk ekip Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20....

















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