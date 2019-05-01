Trabzonspor sezon sonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavili yöneticilerin gelecek sezon güçlü bir ekip kurmak için en az 4 gurbetçi oyuncu transferi gerçekleştirmeyi istedikleri ortaya çıktı. Bu doğrultu da ilk hedefin Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen Yusuf Sarı olduğu öne sürüldü....



































