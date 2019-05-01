Trabzonspor’Da İlk Hedef Yusuf Sarı!
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Trabzonspor’da İlk Hedef Yusuf Sarı!

TRABZONSPOR’DA İLK HEDEF YUSUF SARI!

Trabzonspor, Marsilya'nın 2. takımında forma giyen Yusuf Sarı'yı gündemine aldı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Fransız kulübüne önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacak.

Tarih : 01 Mayıs 2019, 19:40
Puan Ver : Trabzonspor’Da İlk Hedef Yusuf Sarı!(9/10)5

Trabzonspor sezon sonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavili yöneticilerin gelecek sezon güçlü bir ekip kurmak için en az 4 gurbetçi oyuncu transferi gerçekleştirmeyi istedikleri ortaya çıktı. Bu doğrultu da ilk hedefin Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen Yusuf Sarı olduğu öne sürüldü....

















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