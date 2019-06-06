TRAMVAY YOLUNDAN YAYALARIN TEHLİKELİ GEÇİŞİ
Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Tehlike dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Vatmanlar, tramvayları durdurup yayalara yol vermek zorunda kaldı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı....
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