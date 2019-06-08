Rusya'nın Novosibirsk Oblastına bağlı Kirov şehrinde hareket halindeki bir tramvay durdu. Kapısı açılan tramvaydan 2 kişi kollarından ve bacaklarından tuttuğu bir kişiyi tramvaydan indirerek yol kenarına bıraktı. Ardından tramvay yoluna devam etti....



































