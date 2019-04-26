A Milli Takımdaki görevini Şenol Güneş'e teslim eden Mircea Lucescu, Güneş'in yerine siyah-beyazlı ekibin başına geçmeye hazırlanıyor. Yönetimden resmi teklif bekleyen deneyimli çalıştırıcının şimdiden kolları sıvadığı ve transfer listesini bile oluşturma

Dört yıldır görevde bulunan Şenol Güneş'in 1 Haziran'da resmen A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu'yu ilk sırada tutuyor. Başkan Fikret Orman ile henüz anlaşma yapmayan Rumen hocanın önümüzdeki günlerde teklif gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak şimdiden kolları sıvadığı ve transfer listesini bile oluşturmaya başladığı iddia edildi.

Kaynak: haberinburada....