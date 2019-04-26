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Transfer Listesini Hazırlayan Mircea Lucescu, Beşiktaş’ın Başına Geçmeye Hazırlanıyor

TRANSFER LİSTESİNİ HAZIRLAYAN MİRCEA LUCESCU, BEŞİKTAŞ’IN BAŞINA GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

A Milli Takımdaki görevini Şenol Güneş'e teslim eden Mircea Lucescu, Güneş'in yerine siyah-beyazlı ekibin başına geçmeye hazırlanıyor. Yönetimden resmi teklif bekleyen deneyimli çalıştırıcının şimdiden kolları sıvadığı ve transfer listesini bile oluşturma

Tarih : 26 Nisan 2019, 20:10
Puan Ver : Transfer Listesini Hazırlayan Mircea Lucescu, Beşiktaş’In Başına Geçmeye Hazırlanıyor(9/10)5

Dört yıldır görevde bulunan Şenol Güneş'in 1 Haziran'da resmen A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu'yu ilk sırada tutuyor. Başkan Fikret Orman ile henüz anlaşma yapmayan Rumen hocanın önümüzdeki günlerde teklif gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak şimdiden kolları sıvadığı ve transfer listesini bile oluşturmaya başladığı iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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