TRANSFER PİYASASINI ALT ÜST EDECEK TRANSFER: FENERBAHÇE, BUFFON’A TEKLİF YAPTI
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin PSG ile yollarını ayıran deneyimli kaleci Gianluigi Buffon'a teklif yaptığını yazdı. Haberde, Barcelona'nın da Buffon'u istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe bu sezon yeni bir kadro yapılanması ile bu kez işini riske atmak istemiyor. Sarı-lacivertli ekip için İtalyan basını sürpriz bir ismi yazdı. Bu isim yılların eskitemediği ve son olarak PSG'den ayrıldığını açıklayan İtalyan file bekçisi Buffon....
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