Geçtiğimiz sezon tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe bu sezon yeni bir kadro yapılanması ile bu kez işini riske atmak istemiyor. Sarı-lacivertli ekip için İtalyan basını sürpriz bir ismi yazdı. Bu isim yılların eskitemediği ve son olarak PSG'den ayrıldığını açıklayan İtalyan file bekçisi Buffon....



































