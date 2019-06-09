TRT SPİKERİ HÜNKAR MUTLU, FRANSA MAÇI SONRASI KENDİNDEN GEÇTİ
Türkiye'nin Fransa'yı mağlup ettiği maç sonunda taraftarlar galibiyeti kutlarken TRT spikeri Hünkar Mutlu da kendinden geçti.
Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonunda hoparlörden Mehter Marşı çalındı. Tribünleri hınca hınç dolduran taraftarlar, galibiyeti doyasıya kutladı. Mücadeleyi TRT 1 ekranlarında anlatan Hünkar Mutlu da son düdük sonrası kendinden geçti....
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