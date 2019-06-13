TRUMP BU KEZ BALTAYI TAŞA VURDU: BALİNALAR PRENSİ!
ABD Başkanı, paylaştığı Twitter mesajında üç büyük hataya birden imza attı. Sosyal medyayı sallayan ise Galler Prensi Charles için İngilizce 'Balinalar Prensi' demesi oldu.
Attığı Twitter mesajlarıyla yalnızca ABD'yi değil dünyayı sarsan Donald Trump, bu kez büyük bir gafa imza attı.
Kaynak: haberinburada. ....
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