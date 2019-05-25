TRUMP İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Trump, seçim kampanyası döneminde kendisine karşı çalışma yapmakla suçladığı Amerikan istihbarat örgütleri ile ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri kampanyası döneminde kendisine karşı bir cadı avı yürüttüklerini iddia ettiği istihbarat örgütleri hakkında başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Trump soruşturmayı yürüten Adalet Bakanı William Barr'a çok geniş yeni yetkiler tanıdı.
Kaynak: haberinburada....
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