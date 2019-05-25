Trump, seçim kampanyası döneminde kendisine karşı çalışma yapmakla suçladığı Amerikan istihbarat örgütleri ile ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri kampanyası döneminde kendisine karşı bir cadı avı yürüttüklerini iddia ettiği istihbarat örgütleri hakkında başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Trump soruşturmayı yürüten Adalet Bakanı William Barr'a çok geniş yeni yetkiler tanıdı.

Kaynak: haberinburada....