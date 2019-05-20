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Trump’tan İran’a Tehdit: Savaşmak İstiyorsa Sonu Olur

TRUMP’TAN İRAN’A TEHDİT: SAVAŞMAK İSTİYORSA SONU OLUR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur.“ ifadesini kullandı.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 09:50
Puan Ver : Trump’Tan İran’A Tehdit: Savaşmak İstiyorsa Sonu Olur(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ı tehdit ederek “Savaşmak istiyorsa bu resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi tehdit etmeye kalkma“ dedi. ABD konsolosluğunun da yer aldığı Irak'taki Yeşil Bölge'ye füze atılmış, olay sonrası ABD bölgedeki personelini geri çekmişti....

















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