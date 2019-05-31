TRUMP’TAN MEKSİKA’YA EK GÜMRÜK VERGİSİ: GÖÇMEN PROBLEMİ ÇÖZÜLMEZSE YÜZDE 25’E ÇIKACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 5 ek verdiği açıkladı. Vergi miktarı kademeli olarak yüzde 25'e kadar çıkabilir.
10 Haziran'dan itibaren geçerli olacak vergileri Twitter'dan duyuran ABD Başkanı Donald Trump, “yasadışı göçmen problemi çözülmezse vergilerin aşamalı olarak artacağını“ söyledi.
Kaynak: haberinburada. ....
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