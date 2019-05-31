Zihinsel Engelli Ağabeyi Tarafından Dövülen Beritan’In Dramı Yürek Burktu
Eski Sevgilisinin Çirkin Tuzağına Dayanamayan 2 Çocuk Annesi Kadın, Kendini Astı
Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabın Yazarı Ve Yayınevi Sahibi Hakkında Hapis İstemiyle Dava Açıldı
Muhammet Demir Başakşehir’E Transfer Oldu
Şarkıcı Tuğba Ekinci’Den Dikkat Çeken Ekrem İmamoğlu Paylaşımı: Pamuk Prens
Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri’Ni Gezdi
Fenerbahçe’Den 40 Milyon Euroluk Tarihi Operasyon
Şişme Trambolin Rüzgarın Etkisiyle Ters Devrildi: 3 Çocuk Ağır Yaralandı
Nihat Özdemir’Den Hamit Altıntop Bombası!
Tunceli Kırsalında Görülen Vaşak Kent Merkezine İndi
Fenerbahçe’Den Ayrılan Soldado’Yu Şoke Eden Teklif
Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Hesaplara Yatırıldı
Demet Akalın Çocuk İstismarlarına İsyan Etti: Cumhurbaşkanına Mektup Yazacağım
Kendisini Aldatan Eşinin Kafasını Kesip, Çanta İçinde Polis Merkezine Götürdü
Son Dakika! Uber, İstanbul’Da Xl Faaliyetlerini Durdurdu
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Belediyenin Borç Tablosunu İlçedeki Bilbordlara Astırdı
Joachim Löw Hastaneye Kaldırıldı
Ntv Ekonomi Müdürü, Canlı Yayında Görevi Bıraktığını Duyurdu
Son Dakika! İçişleri Bakanlığından ’Dersim’ Soruşturması

Tunceli kırsalında görülen vaşak kent merkezine indi

TUNCELİ KIRSALINDA GÖRÜLEN VAŞAK KENT MERKEZİNE İNDİ

Tunceli'nin kırsal bölgelerinde sık sık görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi. Kırmızı listede yer alan vaşak, ilk kez bu kadar yakından kaydedildi.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 16:10
Puan Ver : Tunceli Kırsalında Görülen Vaşak Kent Merkezine İndi(9/10)5

Türkiye'de vaşak popülasyonunun en yoğun olduğu Tunceli'de, daha önce kırsalda görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Tunceli  Kırsalında  Görülen  Vaşak  Kent  Merkezine  İndi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER