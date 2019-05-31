TUNCELİ KIRSALINDA GÖRÜLEN VAŞAK KENT MERKEZİNE İNDİ
Tunceli'nin kırsal bölgelerinde sık sık görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi. Kırmızı listede yer alan vaşak, ilk kez bu kadar yakından kaydedildi.
Türkiye'de vaşak popülasyonunun en yoğun olduğu Tunceli'de, daha önce kırsalda görülen vaşak, bu kez kent merkezinde görüntülendi.
Kaynak: haberinburada. ....
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