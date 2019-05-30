TUNCELİ’DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD'a göre Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurduğu depremin merkezüssünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Dereova olarak açıkladı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ekrem İmamoğlu’Ndan ’Çocuğu Tokatladı’ Diyen Bakan Soylu’Ya: Bir Hekim Tavsiye Ediyorum Kendisine
- Kadri Gürsel Teslim Olmak İçin İstanbul Adalet Sarayı’Na Geldi
- Chp’Den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor
- Torununun Nişanlandığı Evde, Kanlar İçinde Bulundu
- Abdullah Şevki’Nin Ardından Elif Şafak’In Da Çocuk İstismarını Öven Kitap Yazdığı Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
- Londra’Da Bomba Sanılan Cismin Dev Noel Süsü Olduğu Ortaya Çıktı
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
- ’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar