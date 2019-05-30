MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın “Tunceli'de katliam yapıldı.“ sözlerine tepki gösterdi. Bülbül, “Seyit Rıza feodal bir eşkıyadır, bir teröristtir. Bu hususta biz devletimizin ortaya koymuş olduğu tavrın o gün iti