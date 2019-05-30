’TUNCELİ’DE KATLİAM YAPILDI’ SÖZLERİ SONRASI MHP VE HDP’Lİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın “Tunceli'de katliam yapıldı.“ sözlerine tepki gösterdi. Bülbül, “Seyit Rıza feodal bir eşkıyadır, bir teröristtir. Bu hususta biz devletimizin ortaya koymuş olduğu tavrın o gün iti
TBMM Genel Kurulunda Tunceli tartışması yaşandı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 'Tunceli'de katliam yapıldı' sözlerinin ardından MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül söz aldı. Bülbül, “Seyit Rıza feodal bir eşkıyadır, bir teröristtir....
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