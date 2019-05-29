TURGUT ÖZAL’IN HAYALİ PENÇE HAREKATI’YLA GERÇEK OLDU
Pençe Harekatı'nı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Bu bölge merhum Turgut Özal'dan Demirel'e, Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'den Erdoğan'a kadar tüm liderlerin Irak ile müzakerelerinde sürekli masada olan alandı“ dedi.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik dün başlatılan Pençe Harekatı'nı yazdı. Sarıkaya yazısında, “Bu bölge merhum Turgut Özal'dan Demirel'e, Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'den Erdoğan'a kadar tüm liderlerin Irak ile müzakerelerinde sürekli masada olan alandı“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sözlüsüne ’Hakkını Helal Et’ Mesajı Gönderdikten Ortadan Kayboldu
- Bahçelievler’De,11 Katlı Binanın Yıkılma Anı Saniye Saniye Kamerada!
- Geçtiğimiz Günlerde Satışa Çıkan Rage 2 Oyunu İncelemesi! İşte Tüm Merak Edilenler
- Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan’A Övgü Yağdırdı
- Minik Ecrin’İn Ölümüyle İlgili Kan Donduran Gelişme: Üvey Amca Takibe Alındı!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
- ’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
- Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı
- Dikkatsiz Sürücü, Navigasyona Eksik Yazdığı Harf Yüzünden İtalya Yerine Almanya’Ya Gitti
- Cani Koca, Baldızı İle Birlikte Olabilmek İçin Karısını Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar