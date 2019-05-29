Pençe Harekatı'nı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Bu bölge merhum Turgut Özal'dan Demirel'e, Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'den Erdoğan'a kadar tüm liderlerin Irak ile müzakerelerinde sürekli masada olan alandı“ dedi.