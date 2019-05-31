Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi ilk yolcuları Kars'a geldi. Kars Tren Garı'nda yolcuları Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, kurum ve daire amirleri ile turizmciler ellerinde kırmızı karanfillerle karşıladı.

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