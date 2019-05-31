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Turistik Doğu Ekspresi’Nin İlk Yolcuları Kars’Ta Karanfillerle Karşılandı
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Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk yolcuları Kars’ta karanfillerle karşılandı

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ’NİN İLK YOLCULARI KARS’TA KARANFİLLERLE KARŞILANDI

Ankara'dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, Kars Tren Garı'nda sazlı-sözlü, Kafkas ekibinin gösterisi ve karanfille karşılandılar.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : Turistik Doğu Ekspresi’Nin İlk Yolcuları Kars’Ta Karanfillerle Karşılandı(6/10)2

Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi ilk yolcuları Kars'a geldi. Kars Tren Garı'nda yolcuları Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, kurum ve daire amirleri ile turizmciler ellerinde kırmızı karanfillerle karşıladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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