TURİZM BAKANI’NIN EŞİ, ALİŞAN’I Tİ’YE ALIRKEN TEPKİ ÇEKTİ
Turizm Bakan'nın eşi Pervin Ersoy'un elini öptürdüğü çalışanına 100 dolar verdiği kareyi paylaşması tepki çekti. Ersoy, fotoğrafı Alişan'ın yeğenlerine dolar vermesini ti'ye almak amacıyla paylaştığını söyledi.
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti. Pervin Ersoy ise, fotoğrafı Alişan'ın yeğenlerine dolar vermesini ti'ye almak amacıyla paylaştığını söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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