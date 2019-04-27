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Turizmciler 35 Milyar Doların Üzerinde Bir Döviz Girdisi Bekliyor

TURİZMCİLER 35 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BİR DÖVİZ GİRDİSİ BEKLİYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde, 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor. Bu döviz girdisini artırmamız için değişik segmentlerde turistleri he

Tarih : 27 Nisan 2019, 16:40
Puan Ver : Turizmciler 35 Milyar Doların Üzerinde Bir Döviz Girdisi Bekliyor(9/10)5

Sağlık turizmine ilişkin bir çalıştaya katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörün 2018 yılını rekorlarla kapattığını ve 2019 yılına da aynı hızla başladıklarını söyledi. Bağlıkaya, sektörde 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi beklendiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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