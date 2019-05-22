Deniz sezonunun açıldığı turizmin başkenti Antalya'nın dağlık kesimlerinde kar kalınlığı 10 metreyi bulan göçerlerin yayla yollarında karla mücadele ediliyor.

Yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı Antalya'da sahiller ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanırken, yaylalarda ise karla mücadele devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş'u 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda boyu 5-10 metreyi bulan karlı yolları açarak Yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor.

Kaynak: haberinburada....