Türk Milli Takımı’Na Yapılan Saygısızlığın Ardından İzlanda’Dan İlk Açıklama Geldi
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TÜRK MİLLİ TAKIMI’NA YAPILAN SAYGISIZLIĞIN ARDINDAN İZLANDA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ


Türk Milli Takımı’na yapılan saygısızlığın ardından İzlanda’dan ilk açıklama geldi
Tarih : 10 Haziran 2019, 08:30
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 4. maç için İzlanda'ya giden Milli Takım, İzlanda'da alışagelmişin dışında bir uygulamayla karşılaştı. Burak Yılmaz, havalimanında 3 saat bekletildiklerini açıkladı....

















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