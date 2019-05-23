Türk Polis Teşkilatı, Twitter hesabından 1967 yılında yayınlanan Kilink İstanbul filmindeki “Türk polisi dünyanın en zeki ve bilgili polisidir“ sahnesini paylaşarak TBT yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabı, sosyal medyanın akımına uyarak TBT yaptı. Her perşembe günü yapılan akıma ayak uyduran teşkilat, 1967 yılında yayınlanan Kilink İstanbul filmindeki suçluların polise teslim olduğu sahneyi paylaştı.

Kaynak: haberinburada....