Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankasını satın alma sürecini askıya aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, hedeflere ulaşıldıktan sonra görüşmelere tekrar başlanacağı belirtildi.

Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankasını satın alma sürecini şirketin yaşadığı süreçler ve Türkiye'deki dalgalanmalardan dolayı geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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