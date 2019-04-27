Samsun’Da Kadınlara Cinsel Organını Gösteren Sapık Yakalandı
Deniz Seki Yaptırdığı Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü
Survivor’Da Yarışan Sabriye Şengül, Tartıştığı Okay’In Yüzüne Tükürdü
Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet Ve Şantaj Davasından Beraat Etti
5 Aylık Hamile Olan Bengü, Kızı İçin Harekete Geçti!
Kerimcan Durmaz’Dan Skandal Video! Cinsel Organını Gösterdi
Yaşlı Adam Top Oynayan Çocuklara Sinirlenip, Av Tüfeğiyle Ateş Etti
Adıyaman’Daki Kazada Bebek Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Fotoğraf Çekilmek İçin Trenin Üstüne Çıkan Genç, Elektrik Akımına Kapıldı
Rıdvan Dilmen’Den Sert Sözler: Şovu Cüneyt Çakır Yaptı
Manchester City, Burnley Maçında Çok Zorlandı Ama Sürprize İzin Vermedi
Talisca Şoku! Sahayı Sedyeyle Terk Etti
Burak Yılmaz Şov Sürüyor! Lige Damga Vurdu
Manisa Sultan Camisi’Nin Kubbe Ve Minarelerinden 6 Ton Mesir Macunu Halka Saçıldı
Beşiktaş-Ankaragücü Maçında 1 Dakikalık Tepki! Kimse Hareket Etmedi
İstanbul, İzmir Ve Ankara’Da Ekmeğe Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
40 Yıllık Emek, 11 Saatte Kül Oldu! Zarar Çok Büyük
Bursaspor-Akhisarspor Maçında Gol Sesi Çıkmadı
Kayserispor Evinde Aytemiz Alanyaspor İle Berabere Kaldı
Bursaspor Taraftarından Maç Sonrası Tepki!

Türk Turizmine Çin’den Müjdeli Haber Var: Türkiye’ye Akın Başlıyor

TÜRK TURİZMİNE ÇİN’DEN MÜJDELİ HABER VAR: TÜRKİYE’YE AKIN BAŞLIYOR

Pandaların ana vatanı olan Çin'in Çengdu şehrinden İstanbul'a 30 Nisan'da seferlere başlayacak olan Sichuan Havayolları sonrası, China Southern Havayoları da yeni noktalardan İstanbul'a uçuşlar yapacak. Çin'den yeni havayolları ve yeni noktaların İstanbul

Tarih : 27 Nisan 2019, 12:50
Puan Ver : Türk Turizmine Çin’Den Müjdeli Haber Var: Türkiye’Ye Akın Başlıyor(6/10)2

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 2018 yılında yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı her yıl artmaya devam ederken iki ülke de Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarma yönünde çalışmalar yapıyor. Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Airlines'ın bir süre önce Pekin'den haftada üç kez İstanbul'a yeniden uçmaya başlaması turist sayını da olumlu yansımaya başladı....

















Etiketler: Türk  Turizmine  Çin’Den  Müjdeli  Haber  Var  Türkiye’Ye  Akın  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER