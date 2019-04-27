Pandaların ana vatanı olan Çin'in Çengdu şehrinden İstanbul'a 30 Nisan'da seferlere başlayacak olan Sichuan Havayolları sonrası, China Southern Havayoları da yeni noktalardan İstanbul'a uçuşlar yapacak. Çin'den yeni havayolları ve yeni noktaların İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 2018 yılında yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı her yıl artmaya devam ederken iki ülke de Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarma yönünde çalışmalar yapıyor. Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Airlines'ın bir süre önce Pekin'den haftada üç kez İstanbul'a yeniden uçmaya başlaması turist sayını da olumlu yansımaya başladı....



































