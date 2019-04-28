Yeşilçam'ın yaşayan iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray bir araya geldi. Şoray, “Sinemada çok ağlattılar bizi“ sözleriyle dikkat çekti.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Türkan Şoray, çarpıcı açıklamalar yaptı. Koçyiğit ile stüdyoya el ele giren Şoray, “Sinemada çok ağlattılar bizi. Belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde“ sözleriyle dikkat çekti....



































